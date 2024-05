TS – Mi danno tutti fuori dalla Juve… Poi l’annuncio sul futuro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 16 maggio 2024) 2024-05-16 02:20:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Massimiliano Allegri è una volta di più nella storia del calcio italiano, Con questa vittoria è diventato il primo allenatore a vincere cinque volte la Coppa Italia, tutte con la Juventus, staccando sia Eriksson che Mancini a quota quattro. E ai microfoni di Mediaset ha parlato subito di essere vincenti, di quello che vuol dire essere alla Juventus. “La Juventus è vincere, e tutto è racchiuso in questa frase. Sono molto contento per i ragazzi, hanno fatto un buon lavoro, hanno regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me, quindi sono molto contento della serata. Vincere non è mai facile, ma è nel dna della Juventus”. Il tecnico bianconero poi viene sollecitato sul gesto nella festa finale rivolto a Giuntoli, smentendo delle immagini francamente eloquenti: “No, non è successo assolutamente niente perché stavo festeggiando ...