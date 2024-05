Riforma della giustizia - pronti i decreti Cosa cambia

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - Due gli appuntamenti del Consiglio dei ministri primadata delle Europee: il 20 maggio dovrebbero arrivare quattro, poi nella riunione successiva, convocata per il 29, è atteso, tra i vari provvedimenti, il disegno di legge sulla separazione delle carriere. Lunedì prossimo all'ordine del giorno potrebbe figurare il 'salva-casa' annunciato da Salvini ("l'obiettivo - ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture - è sanare tutte quelle piccole irregolarità interne che ci sono nelle quattro mura di milioni di italiani"), una legge di delegazione europea, un provvedimento sull'istruzione che potrebbe essere accorpato a quello sullo sport che mira a costituire un ente autonomo per il controllo dei bilanci ("un ente terzo come quello che nel controllo del doping, ossia il Nado", ha osservato il ministro Abodi) e ...

Nei giorni scorsi il Senato ha dato il via libera alla Riforma della condotta , delle sospensioni e della valutazione alla scuola primaria . Il testo adesso dovrà passare alla Camere prima dell'ok definitivo. L'articolo Riforma voto in condotta e ...

Riforma della Giustizia in arrivo, al Cdm il 20 o il 29 maggio - riforma della Giustizia in arrivo, al Cdm il 20 o il 29 maggio - Se questo decreto sarà portato in Cdm il 20 maggio ... che sarà devoluta a un giudice collegiale e all'interrogatorio di garanzia. Intanto la riforma ha già le sue certezze e solo pochi nodi ci sono ...

Il Tax Credit cinema e audiovisivo: destinato a crollare il castello di carte - Il Tax Credit cinema e audiovisivo: destinato a crollare il castello di carte - Inizia l’edizione n° 77 del Festival di Cannes con un’Italia a basso profilo (soltanto Sorrentino in gara), mentre cresce l’attesa per i decreti di riforma della Legge Franceschini. Pubblicato il ...

Tavolo Carburanti, Mimit: presentate alle associazioni di categoria le linee guida per la riforma del settore - Tavolo Carburanti, Mimit: presentate alle associazioni di categoria le linee guida per la riforma del settore - Si è tenuto oggi al Mimit il tavolo Carburanti, sulle linee guida per la riorganizzazione della distribuzione del settore e ristrutturazione ...