Sicurezza stradale - l’impegno per i giovani

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sensibilizzare isui temi della. È l’obiettivo di ’Svolte. Sulla strada della’, l’evento promosso da QN Quotidiano Nazionale e SpeeD, in collaborazione con ACI Automobile Club d’Italia, Autostrade per l’Italia e Polizia. L’iniziativa – martedì 21 maggio –, si inserisce nel percorso di comunicazione che prevede il lancio di una campagna ad hoc sulle testate del Gruppo Monrif – stampa e digital –, per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla responsabilità civica individuale e sociale e al rispetto delle norme di educazione. ’Svolte’, attraverso il coinvolgimento attivo di istituzioni, scuole e testimonial, si propone di approfondire il tema dellacome fondamentale ...

Fondi per la sicurezza 4 strade controllate da nuove telecamere - Fondi per la sicurezza 4 strade controllate da nuove telecamere - Più sicurezza in quattro punti cruciali del paese grazie all'installazione di nuove telecamere. Il Comune, guidato dalla sindaca Paola Ferrari, ha agito nell'ambito del progetto.

Decreto Salvini, cinque operai di Ansaldo Energia condannati per blocco stradale - Decreto Salvini, cinque operai di Ansaldo Energia condannati per blocco stradale - Condannati grazie al decreto sicurezza di Salvini cinque lavoratori Ansaldo Energia ... In tredici erano finiti a processo per blocco stradale, accensione di fumogeni, interruzione di pubblico ...

Mezzanego, “Cantieri eterni sulla statale 586": nasce il Comitato e scatta la protesta contro Anas - Mezzanego, “Cantieri eterni sulla statale 586": nasce il Comitato e scatta la protesta contro Anas - Lettera a Ministero, Regione, Città metropolitana e sindaci. Bottini: “Guard rail divelti e reti arancione ormai ovunque” ...