Gli esperti in salvezze Cavasin - Rossi e De Canio | Bravo Gott - ottimo lavoro Ha vinto il progetto Lecce

(Di giovedì 16 maggio 2024) Applausi che vengono da lontano. «». Lo dicono in coro gli uomini che hanno già vissuto l?esaltante esperienza della salvezza dei giallo. Alberto,...

Gli esperti in salvezze Cavasin, Rossi e De Canio: "Bravo Gotti, ottimo lavoro. Ha vinto il progetto Lecce" - Gli esperti in salvezze cavasin, Rossi e De Canio: "Bravo Gotti, ottimo lavoro. Ha vinto il progetto Lecce" - Applausi che vengono da lontano. «Bravo, Lecce». Lo dicono in coro gli uomini che hanno già vissuto l’esaltante esperienza della salvezza dei giallorossi. Alberto ...

EVACUO A RFV, Brugge da temere ma viola più esperti - EVACUO A RFV, Brugge da temere ma viola più esperti - L'ex attaccante Felice Evacuo, a Firenze nella stagione 2002-2003 con la maglia della Florentia Viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare ...