Giro d’Italia 2024 - oggi dodicesima tappa | orari - dove vederla in tv

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilaffrontalanumero 12, Martinsicuro-Fano di 193 km. La frazione di, in diretta tv e streaming, porta il gruppo dall’Abruzzo alle Marche con un percorso insidioso che potrebbe creare qualche grattacapo alla maglia rosa Tadej Pogacar. Percorso e altimetria I primi 50 km abbondanti sono totalmente pianeggianti. Quindi, per 140 km si assiste ad una sequenza di muri, strappi e discese destinati a vivacizzare la giornata. Tra gli strappi e le salite spiccano 4 Gran premi della montagna di quarta categoria in un percorso che si presta a fughe anche a lunga gittata. L’ultima chance per una spallata allae in caso alla classifica arriva a 9 km dal traguardo, quando si sale con pendenze superiori al 10%. La ...

Il Giro d’Italia attraversa Fano: strade chiuse dalle 13 alle 18. Il traguardo in viale XII Settembre dopo i passaggi a Monte Giove e Sassonia - Il giro d’Italia attraversa Fano: strade chiuse dalle 13 alle 18. Il traguardo in viale XII Settembre dopo i passaggi a Monte Giove e Sassonia - FANO Dodici anni dopo l’ultima volta e a più di 60 dalla prima, il giro d’Italia riabbraccia oggi Fano. E sarà un abbraccio lungo e generoso come mai si era visto prima.

Giro, Marche insidiose: Da Martinsicuro la Carovana rosa attraversa la nostra regione fino all’arrivo di Fano tra muri e strappi - giro, Marche insidiose: Da Martinsicuro la Carovana rosa attraversa la nostra regione fino all’arrivo di Fano tra muri e strappi - MARTINSICURO I Muri ci sono, il pavé volendo pure, il mare non si allontana mai più di una manciata di chilometri e il meteo promette bizze e qualche goccia di pioggia. Sembrano ...

