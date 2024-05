Italia-Germania oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Nations League volley femminile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la Pool 1 della prima settimana dellaballdi. Danesi e compagne, dopo la netta sconfitta incassata all’esordio contro la Polonia di Stefano Lavarini e aver beneficiato di una giornata di riposo, tornano in campo per riscattarsi subito. Le azzurre di Julio Velasco devono scrollarsi di dosso la tensione e trovare il proprio gioco per crescere e avvicinarsi alla qualificazione olimpica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione tedesca allenata da Micha? Winiarski, reduce dal successo in tre set contro la Francia. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di giovedì 16 maggio ...