Swiatek-Gauff oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Igase la vedràcontro Coconella semifinale degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Sono diventate dieci le vittorie consecutive della numero uno al mondo, che punta al bis dopo aver trionfato a Madrid. Di fronte si trova unain crescita, probabilmente anche merito della presenza nella Capitale del coach e attuale mentore Brad Gilbert. Di certo la polacca non può che essere considerata la favorita dell’incontro: i precedenti parlano chiaro, con nove successi su dieci partite giocate tra le due. E non c’è mai stata storia sul rosso, dovenon ha mai perso un set nei tre precedenti giocati proprio tra Roma e il Roland Garros. Al Foro Iga non ha ancora perso un set ...