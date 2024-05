Israele un pretesto - ecco cosa vuole davvero l' Iran | lo scenario di Uzi Rabi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Principale ricercatore e responsabile del Programma di cooperazione regionale presso il Centro Moshe Dayan per gli studi sul Medio Oriente e l'Africa e principale ricercatore presso il Centro per gli studi sull'all'Università di Tel Aviv, già capo del Dipartimento di Storia del Medio Oriente e dell'Africa pure dell'Università di Tel Aviv, Uziha tenuto a Roma appunto un incontro appunto sul tema del ruoloiano nella guerra in corso a Gaza, e dei rischi che comporta. «Gaza è un problema, ma allo stesso tempo il sintomo di un problema più ampio di cui sono pure Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen o Hashd al-Shaabi in Iraq. Tutti questi nomi che corrispondono sostanzialmente allo stesso fenomeno di uno Stato arabo fallito. Ma l'non è uno Stato arabo, e nemmeno faceva parte dell'Impero Ottomano, ...