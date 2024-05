Riassunto | TUC technology a Parigi – Anteprima mondiale della dashboard modulare TUC tiny a Viva Technology 2024 - 22-25 maggio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 16 maggio 2024)–(BUSINESS WIRE)–Appena un mese dopo l’digitale, TUC.è pronto a fare il suo debutto aTech, la più importante fiera del settore tecnologico in Europa. Nella Hall 1, padiglione 41, TUC S.r.l. presenterà per la prima volta al pubblico le sue ultime innovazioni tecnologiche: TUC.®, il concetto di, e l’offerta TUC., sviluppata per rivoluzionare il settoremobilità. TUC.® è la versione compattatecnologia industrializzata lanciata lo scorso anno, basata sul brevetto di TUC.® e rilasciata in oltre 140 paesi. Il testo ...