Per salire in treno basta l’App

(Di giovedì 16 maggio 2024) Biglietti e abbonamenti per viaggiare insono sempre più digitali e sostenibili, almeno in Lombardia doverd emette ogni mese 1,5 milioni di titoli di viaggio su supporti ricaricabili, su sito e App. A un anno dall’avvio del piano di rinnovo del sistema di vendita, in linea con il Progetto di bigliettazione elettronica promosso da Regione Lombardia, che ha visto l’addio all’abbonamento cartaceo e l’adozione di ticket ricaricabili, i risultati sono più che positivi. Al cambiamento del formato dei biglietti si è affiancato un intenso percorso di rinnovo di apparati: 250 self-service e mille dispositivi per la convalida. Inoltre 18mila lombardi viaggiano con un abbonamento completamente digitale e dematerializzato.

Firenze, 10 marzo 2024 – Stasera al “Franchi” la Roma, domenica 17 marzo l’Atalanta a Bergamo. Molte delle chance della Fiorentina di conquistare l’Europa per la prossima stagione passano da queste due sfide, non decisive ma dove ogni prodezza o ...

Sale in anticipo e con il biglietto sul treno Varese-Malpensa e si prende 74 euro di multa - Sale in anticipo e con il biglietto sul treno Varese-Malpensa e si prende 74 euro di multa - Doveva prendere il treno delle 19 ma ha preso quello delle 18. "Non c’è scritto da nessuna parte che si incorre in una violazione nel caso in cui si sia anticipata la partenza senza avvertire il contr ...

MALTEMPO Nella Bassa disagi e ritardi per i treni dopo la notte di pioggia. Brembiolo a rischio esondazione - MALTEMPO Nella Bassa disagi e ritardi per i treni dopo la notte di pioggia. Brembiolo a rischio esondazione - (Aggiornamento ore 12) Il Brembiolo è a rischio esondazione in zona ponte in via Roma a Brembio a causa delle condizioni meteorologiche avverse. A lanciare l’allerta è il Comune che invita i cittadini ...

MALTEMPO Nella Bassa disagi e ritardi per i treni dopo la notte di pioggia - MALTEMPO Nella Bassa disagi e ritardi per i treni dopo la notte di pioggia - Pendolari costretti a soluzioni di emergenza dopo la cancellazione di un convoglio ...