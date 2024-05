Dal gioco erotico al revenge porn Oculista presa di mira perse il lavoro Tre condanne - assolto l’ex amante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tree due assoluzioni. È finito così il processo per il presuntoai danni di una quarantenne bresciana, un medico, che per unconsi ritrovò sui display dei cellulari di mezzo mondo (epure il). Il giudice, Lorenza De Nisi, ha inflitto un anno e mezzo (e 6mila euro di multa) a un ex giocatore del Brescia Calcio, un anno e 3 mesi (e 6mila euro di multa) a un secondo imputato, infine un anno e 15 giorni (e 5 mila euro di multa) a una donna (pena sospesa per tutti). Ha invecedella professionista - colui dal quale secondo l’accusa sarebbe partita la diffusione di video – e per un ...