LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | i Muri nelle Marche possono creare scompiglio

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla dodicesima tappa del Giro d'Italia 2024. Dopo la volata di ieri si cambia musica, e i corridori affronteranno le colline della costa adriatica. Finale di frazione che si adatta particolarmente ai finisseur, ma non è escluso che possa essere un'altra giornata da fuga. Si partirà da Martinsicuro, e quindi dall'Abruzzo, per arrivare a Fano, dopo 193 chilometri e 2100 metri di dislivello. Primi 50 km totalmente piatti, dove ci sarà lo spazio per formare il gruppo di attaccanti.

17.02 tappa che è volata via ad una velocità media di 47.2 km/h. Subito dopo la partenza è partita la fuga di giornata con Edoardo Affini e Tim Van Djike (Team

17.30 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille per averci seguito, a tutti gli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di giornata!

