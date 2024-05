Liguria - indagine farsa sulla gola profonda | ecco cosa sta succedendo in Procura

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo la fuga di notizie, la pubblicazione di intercettazioni penalmente irrilevanti, i reati solo ipotizzati dai media,fare la sua comparsa nell'inchiesta che ha terremotato la regionela “”. O, per meglio dire, la “talpa”. Ladi Genova, da quanto si è appreso, avrebbe infatti aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per capire chi possa aver fornito informazioni sullo sviluppo del procedimento agli indagati. Alla base della convinzione degli inquirenti che ci sia stata una talpa, ci sarebbe una intercettazione ambientale, effettuata nel capoluogo ligure nei confronti dei fratelli Arturo e Maurizio Testa, esponenti di Fi in Lombardia, ed alcuni soggetti della comunità riesina genovese. All'incontro, avvenuto a settembre 2020 e interamente registrato dai ...

Bandiere Blu 2024 , ecco quali sono le spiagge più belle d’Italia Nel 2024 , sono state annunciate 236 località costiere in Italia, sia marine che lacustri, che hanno meritato il prestigioso riconoscimento delle Bandiere Blu. Questo numero segna un ...

(Adnkronos) – Sono 236 le località rivierasche, per complessive 485 spiagge , e 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu 2024 . La Liguria guida la speciale classifica davanti alla Puglia, alla Campania e alla ...

Assalto al paradiso dell’isola Palmaria - Assalto al paradiso dell’isola Palmaria - PALMARIA. Un miglio marino, poco più. Ed ecco l’isola. L’isola da cui tutto è incominciato. «Conta sedici residenti in inverno, cinquanta in estate, ma abbiamo appena saputo che ha comprato casa un so ...

Reati aboliti, indagini impossibili e niente carcere per i colletti bianchi: ecco quali sono gli effetti delle riforme di Nordio e del centrodestra - Reati aboliti, indagini impossibili e niente carcere per i colletti bianchi: ecco quali sono gli effetti delle riforme di Nordio e del centrodestra - Mentre a Genova gli inquirenti scoperchiano un mondo di intrecci perversi tra politica e imprenditoria, a Roma governo e Parlamento lavorano perché le inchieste come quella sul “sistema Toti” siano se ...

Gli indagati, le accuse, le relazioni - Gli indagati, le accuse, le relazioni - Soldi, affari, potere, yacht, casinò uomini anziani e donne giovani: come nella peggior commedia italiana: sono questi gli ingredienti della maxi inchiesta per corruzione che ha sconvolto la liguria.