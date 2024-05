(Di giovedì 16 maggio 2024) Arezzo, 15 maggio 2024 – Luci ed ombre sull’edizione appena conclusa di, è il quadro che il presidente orafi Cna Arezzo e Toscana, Mauro Benvenuto fa dell’edizione, la numero 43. I riflettori si sono da poco spenti su. Arezzo Fie re e Congressi si è svuotata, ma ancora in quegli immensi padiglioni si respira l’atmosfera che la fiera è in grado, ogni anno, di regalare. Una fiera che quest’anno ha chiuso facendo registrare un incremento del 14% di visitatori esteri e con un ulteriore +5% di visitazione complessiva sull’edizione dello scorso anno. Numeri che danno la conferma di una ulteriore crescita e che raccontano comee varietà dell’offerta degli espositori presenti asi siano b en incontrate con il profilo dei buyer esteri ospitati. Presidente, quali sono state le luci di ...

Nel pomeriggio di oggi, il tranquillo scenario delle strade centrali di Arezzo è stato improvvisamente interrotto da un atto criminale. Lungo via Guido Monaco, vicino al terminal degli autobus, si è verificato un episodio di Furto che ha visto ...

Una coppia sudafricana e un italiano derubati rispettivamente di 3mila e 12mila euro in albergo.Ieri sono stati recuperati due chili d’argento sottratti a un visitatore nordafricano al terminal bus. Come riporta La Nazione il ladro, è entrato ...

I due volti di Oroarezzo: "Evento di qualità con Ieg, ma pesa il prezzo del metallo" - I due volti di oroarezzo: "Evento di qualità con Ieg, ma pesa il prezzo del metallo" - Benvenuto sottolinea il passo in avanto dell’appuntamento al Palaffari: "Miglior organizzazione di sempre, incidono le contingenze internazionali" ...

Altri due furti ai danni di buyer di OroArezzo, bottino totale da 17mila euro - Altri due furti ai danni di buyer di oroarezzo, bottino totale da 17mila euro - Una coppia residente in Sudafrica e un italiano "alleggeriti" rispettivamente di 3mila e 12mila euro mentre erano in albergo. Sarebbe di due chili in argento la refurtiva, poi recuperata, del colpo ai ...

Oroarezzo registra un +14% dei visitatori esteri, e IEG chiude il Q1 con un +15,4% di ricavi - oroarezzo registra un +14% dei visitatori esteri, e IEG chiude il Q1 con un +15,4% di ricavi - Assieme al nuovo layout pensato per facilitare l’esperienza di acquisto dei visitatori, IEG ha sottolineato nel proprio comunicato il lavoro condiviso in due importanti iniziative con gli stakeholder ...