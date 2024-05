Morte sul lavoro a Fornaci di Barga - la rabbia dei sindacati | Una tragedia inaccettabile Subito 24 ore di sciopero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lucca, 16 maggio 2024 – Unodi 24 ore allo stabilimento Kme die di due ore in tutta la Provincia. Un grido forte del mondo del: "Non si può morire così". E’ stata immediata la reazione deialladell’operaio barghigiano Nicola Corti. A firma dei coordinatori nazionali gruppo Kme di Fim Fiom Uilm, Michele Folloni, Massimo Braccini, Giacomo Saisi è stato emesso un comunicato con il quale hanno proclamato nello stabilimento 24 ore dia partire dal turno delle 22 di ieri. “Alla Kme didi, azienda leader in Europa nella produzione di rame, un operaio di 50 anni ha perso tragicamente la vita rimanendo incastrato in un macchinario – si legge nella nota - Un fatto gravissimo, un nuovo dramma sul ...