Nuova Caledonia - bianchi contro neri | la rivolta fa crollare l' impero francese

(Di giovedì 16 maggio 2024) Auto bruciate, baracche date alle fiamme, dense colonne di fumo che si alzavano al cielo. Ieri mattina si è svegliata così Noumea, la capitale della, Territorio d'Oltremare della Repubblicanel Pacifico. Gli scontri, concentrati soprattutto nella Capitale, erano iniziati nella giornata di lunedì, alla vigilia di un voto previsto per la giornata di ieri che avrebbe aumentato il numero di cittadini francesi (, ma non solo) ammessi alle elezioni politiche nel Territorio d'Oltremare. A scontrarsi con la polizia sono stati centinaia di dimostranti Kanak, l'etnia indigena che da centinaia di anni vive in questo arcipelago che si trova, grosso modo, tra Australia eZelanda. Decine di agenti di polizia sono rimasti feriti nelle sommosse, circa quaranta persone sono state ...

