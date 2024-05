Montecatini - venduto l’ex Hotel Corona d’Italia Prezzo all’asta 634mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024)Terme, 16 maggio 2024 – Gli investitori tornano a interessarsi del centro di. Una società immobiliare della Valdinievole ha acquistato, all’inizio di viale Verdi, nel tratto che si affaccia su piazza del Popolo per. L’offerta minima era di 475.500. Sì riaccendono così le speranze di ridare nuova vita a quella che rappresenta una ferita aperta per. A fine 2013, la precedente proprietà aveva chiesto lo svincolo dall’utilizzo alberghiero del complesso, per realizzare undici appartamenti di lusso su quattro piani. La struttura ricettiva, chiusa da anni, vanta un passato di un certo livello nella storia cittadina: ...