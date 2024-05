Carcere - ancora violenze Aggredito un poliziotto

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non si placa il clima di violenza all’interno della casa circondariale di Pavia dove si sono registrate tre aggressioni al personale di polizia penitenziaria nel giro di pochissimi giorni. L’ultimo episodio risale a sabato scorso, ma si è saputo solo ieri. È stato il sindacato AlSiPPe (Alleanza sindacale polizia penitenziaria) a far sapere che ilè stato colpito con un manico di scopa da un detenuto che pretendeva di andare in ambulatorio infermeria con urgenza. L’agente ha riportato un trauma al capo, trasportato al pronto soccorso del San Matteo, è stato curato dai sanitari che lo hanno dimesso con sette giorni di prognosi. "Purtroppo a Pavia si lavora in un clima di tensione – denunciano i sindacalisti AlSiPPe, Carlo Minervino e Gabriele Paiano –: il personale è bersaglio continuo di, stanco e sempre più demotivato. La ...

