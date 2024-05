Juliette Binoche - al cuore non si comanda

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alnon si, dunque mi innamorai di. In uno dei film colorati, quello azzurro, credo. Una volta la incontrai in un caffè di Parigi, vicino all’Opera, era mattina, faceva colazione, l’aria e l’abbigliamento di una appena sveglia, ero sempre più innamorato. Una volta, nel novembre 2020, disse la sua sulla pandemia. Disse: “Sono operazioni organizzate da gruppi finanziari internazionali (principalmente americani), da tempo. Sono dei manipolatori (e non lo dico per paranoia!): i vaccini che stanno preparando ne fanno parte. Mettere a tutti un chip sotto la pelle: NO! NO alle operazioni di Bill Gates, NO al 5G”. Fu un colpo duro. Ma alnon si. Un anno dopo, ci tornò su. Aveva detto cose un po’ maldestre, però erano domande legittime. “Viviamo in un ...