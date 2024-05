Gubbio da brividi - orgoglio e passione per la Festa dei Ceri | città stracolma

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Perugia), 16 maggio 2024 – Con la sua ennesima edizione delladei, svoltasi in unagremita che si è messa a disposizione al meglio delle sue risorse,ha offerto ancora una volta fin dalle prime ore del mattino uno spettacolo di sentimenti, di fede, di dedizione per esprimere ancora una volta il proprio atto di affetto e devozione al Patrono. Attraverso e con idi Sant’Ubaldo (camicia gialla) San Giorgio (azzurra) e Sant’Antonio (nera), una divisione soltanto apparente perché ancorata a valori comuni espressione di storia condivisa. Di buon mattino . Lasi è svegliata molto presto ieri. Si è cominciato al mattino con i ceraioli, cittadini e turisti già svegli richiamati dal suono del campanone e dal rullo dei tamburi nel loro ...

Crolla l'altarino della Salis, i ceri di Gubbio e Meloni: quindi, oggi... - Crolla l'altarino della Salis, i ceri di gubbio e Meloni: quindi, oggi... - Tirate voi le somme. - A gubbio, in Umbria, non esiste un "prima e dopo Cristo". L'anno viene scandito dai "ceri", "prima o dopo i ceri", ovvero la festa che cade il 15 maggio di ogni anno in cui la ...

Festa dei Ceri, le voci da piazza Grande: «una cosa indescrivibile» - festa dei Ceri, le voci da piazza Grande: «una cosa indescrivibile» - Al via alla festa dei Ceri di gubbio, l’Alzata a mezzogiorno in una piazza Grande appena rinnovata. Un momento estremamente sentito da tutta la popolazione. Interviste di Fabrizio Troccoli Montaggio ...

Ceri, è arrivato il giorno più bello. La sveglia all’alba, poi l’alzata e la folle corsa per salire al Monte - Ceri, è arrivato il giorno più bello. La sveglia all’alba, poi l’alzata e la folle corsa per salire al Monte - gubbio celebra oggi la sua festa. Trombettiere e tamburini in strada dalle 5.45 per ’chiamare’ i capodieci. Alle 11.30 suggestiva cerimonia e ’birate’ in Piazza Grande, a sera l’ascesa all’Ingino.