Borsa | Hong Kong positiva - apre a +0,99%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva , sull'ottimismo per le trimestrali dei colossi hi-tech cinesi come Alibaba e Tencent: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,46%, a 19.203,82 punti. Il Composite di Shanghai guadagna 0,83 ...

La borsa di hong Kong apre la seduta con solidi guadagni, in scia all'inflazione Usa scesa al 3,4% ad aprile (dal 3,5% di marzo) alimentando le attese di un taglio dei tassi americani da parte della ...

I prezzi americani salgono dello 0,3% mensile, dallo 0,4% precedente. Si raffredda anche il dato di fondo. La Cina studia di far intervenire i governi locali ...

La borsa di Shanghai ha chiuso in negativo, mentre hong Kong e Seul sono rimaste chiuse per festività. L'indice composto di Shanghai ha registrato un calo dello 0,82%, con Shenzen in diminuzione dello ...