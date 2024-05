Ateneo in California vara boicottaggio Israele - primo degli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) La Sonoma State University (Ssu) in, una scuola di arti liberali parte dellaState University Network, è la prima istituzione accademica americana ad annunciare ilaccademico di, come parte di un accordo raggiunto con gli studenti per sgomberare la tendopoli di protesta filopalestinese nel campus. Il presidente della Ssu, Mike Lee, ha accettato diverse richieste dei manifestanti propalestinesi: ha pubblicato una lettera in cui chiede un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e condanna tutti gli atti di genocidio e pulizia etnica, insieme al razzismo e all'antisemitismo; ha assicurato anche che la Ssu riesaminerà tutti i suoi investimenti e che l'università non parteciperà ad alcun programma di studio all'estero con. L'comincerà ...