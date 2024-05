Melissa - dall’orrore al sorriso | Condannato il mio violentatore e io sono rinata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Pesaro, 16 maggio 2024 – Un anno dopo la violenza subita si era tatuata un piccolo punto e virgola sul polso. "Dopo quello che ho passato potevo mettere un punto, potevo pensare che la mia vita fosse finita e invece no. Il punto e virgola indica infatti una pausa dopo la quale si ricomincia a vivere".Scoccimarro, 23enne pesarese, ha partecipato ieri all’udienza di fronte alla Corte d’Appello di Bologna che ha confermato la condanna in primo grado a 4 anni e 2 mesi nei confronti di Bujar Metushi, albanese 22enne residente a Vallefoglia, per aver violentato la giovane il 12 giugno 2022 fuori dal locale Malindi di Cattolica. Ora il giovane albanese si trova agli arresti domiciliari. "Tra meno di un mese saranno passati due anni da quella notte – raccontache ieri, accompagnata dal suo avvocato Elena Fabbri, ha raggiunto Bologna in treno ...