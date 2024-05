Previsioni sulla finale di Amici - chi vince secondo l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 16 maggio 2024) Mancano solo due giorni al capitoloed è tempo didi23. Quest’anno non è così semplice prevedere chi alzerà la coppa, perché facendo un veloce giro su Twitter sembra che l’alunna più amata attualmente sia Sarah Toscano, andando su Instagram le cose cambiano e Mida risulta essere l’allievo più seguito della piattaforma. Gli scommettitori invece sono certi che a trionfare sarà Petit,posto per Holden e terzo per Marisol. Poi c’è un ex professore della scuola mariana, Luca Jurman che spera vinca una tra Marisol e Sarah: “Se devo fare delledidico che riuscirebbero a cavarvela sesse Marisol o al massimo questa ragazzina qui ...