Alluvione - il giorno del ricordo Fiaccolate e feste nelle zone più colpite | Per non dimenticare

(Di giovedì 16 maggio 2024) Cesena, 16 maggio 2024 – Un anno fa. Il 16 maggio del 2023 la furia dell’acqua cambiava la vita dei cesenati, spazzava strade, distruggeva case e ricordi. Tre le persone che persero la vita nella catastrofe. Un anno dopo è il momento di ricordare e non. La manifestazione più importante si terrà questa sera a San Rocco, organizzata dal Comitato alluvionati e franati: alle 19 il vescovo Douglas Regattieri celebrerà una messa per commemorare le vittime dell’, al termine nel cortile della parrocchia cena a buffet. Alle 21,45 partirà una fiaccolata che percorrerà gli argini del fiume Savio tra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo. “Non sarà una festa, ma una commemorazione per none non far” ha spiegato il presidente del Comitato Mauro Mazzotti. Altri due eventi si terranno sabato ...