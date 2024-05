Fa bonifici e vende beni del cognato - condannato per circonvenzione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Siena, 16 maggio 2024 –dal conto corrente delper migliaia di euro. Avrebbe persino venduto immobili di sua proprietà a Siena quando l’uomo era ricoverato temporaneamente al ’Campansi’. Un comportamento che il parente avrebbe tenuto fra il 2015 e l’estate 2020, finito nel mirino della procura. Il pm Silvia Benetti ha coordinato l’inchiesta e sostenuto l’accusa nel processo che si è concluso qualche giorno fa. Il giudice Andrea Grandinetti, al termine di numerose udienze dove sul banco dei testimoni per fare chiarezza sono saliti anche notai ed avvocati, hal’imputato a 3 anni e sei mesi, accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Oltre alla trasmissione degli atti alla procura per un medico e alla confisca di oltre 170 mila euro. Fra 15 giorni il deposito delle motivazioni: facile intuire che sarà ...

