Juve - Allegri dà di matto e caccia Giuntoli | il video delle polemiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) Via, via. Il gesto che fa Massimilianoverso Cristianoentra nel corredo accessorio dell’ira funesta del tecnico esplosa alla fine della partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ha vinto lantus di corto muso: 0-1, con una rete segnata al 4° minuto e un assetto tattico tale da neutralizzare la squadra di Gasperini. Ne ha spento le fonti di gioco, la pericolosità, le ha tolto il fiato e il campo, le ha reso impossibile ragionare. S’è preso tutto, a cominciare dalla soddisfazione di uscire di scena a testa alta, giocandosela alla sua maniera, urlando in faccia al mondo intero tutta la sua rabbia. Mette da parte l’aplomb aziendalista e trasforma la celebrazione per il successo in una sorta di vendetta anche nei confronti del direttore sportivo. Via, via continua a ripetergli quasi come a dire: questa è una vittoria ...