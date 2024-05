Poste | Del Fante - Ottimo trimestre con il record storico di consegne dei nostri portalettere

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 16 maggio 2024) ROMA –Italiane chiude il primodel 2024 con risultati in crescita in tutte le divisioni di business, tra le quali spiccano i numeri danelledei pacchi. In un’intervista al TGsugli esiti della prima trimestrale dopo la presentazione del nuovo Piano Strategico “The Connecting Platform”, l’AD diItaliane L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Del, ‘Azienda sempre più digitale ed efficiente’, disponibile l’offerta Supersmart Premium 270 giorni per i titolari di Libretto Smart che apportano nuova liquiditàItaliane, “Premio Impatto” per la sostenibilità e ...