Andersen Global apre uno studio associato in Belgio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 16 maggio 2024) SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–debutta in: Seeds of Law,collaboratore dal 2022, diventa il primodel Paese ad adottare il marchioinè unolegale a servizio completo guidato dai soci e co-fondatori Leo Peeters e Koen de Puydt e da Jan Ghysels, che è entrato a far parte del comitato esecutivo nel 2022. Loè specializzato in diritto societario e commerciale, immobiliare, edile, amministrativo e del lavoro. Inoltre, il team lavora a stretto contatto con clienti nazionali e internazionali, tra cui piccole e medie imprese, società quotate in borsa e imprenditori. “La collaborazione con gli studi associati e con quelli ...