In attesa di venerdì 17 La jella non esiste Credenze errate Ne risente la collettività

(Di giovedì 16 maggio 2024) Avete capito che lanon? E che tutto sommato17 è una data come tutte le altre? A ribadirlo a gran voce è il Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, nato nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati e attualmente presieduto dal professor Sergio Della Sala. Con questa visione critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e di tutto l’armamentario legato alle dicerie, il Cicap anche quest’anno promuove a Perugia la “Giornata Anti-Superstizione 2024“ di17 maggio e stavolta collabora anche il WWF. Lo farà con una conferenza-dibattito (sabato dalle 18,30) alla libreria Popup, dove si parlerà di “razionalità animale“. Protagonisti il professor Alessandro Malfatti (Università di Perugia e di Camerino) ...