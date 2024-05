Centro storico Bastiani - nuova vita | il Grand Hotel riaprirà i battenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Grosseto, 16 maggio 2024 – ”Abbiamo ritirato le chiavi stamani (ieri per chi legge, Ndr ), ci saranno da fare alcuni lavori, anche se non tantissimi, e la speranza è quella di poter aprire entro la fine di giugno". Iltorna ad avere il ruolo di prestigio che l’importanza della struttura stessa, il livello dei servizi resi e la sua posizione in pienocittadino hanno sempre rivendito. Chiuso dal marzo 2020, complice anche il covid e il successivo lungo periodo di restrizioni, adesso l’albergo 4 stelle tornerà finalmente ad ospitare turisti grazie all’investimento della famiglia Mencarelli che ha fatto sì una scelta imprenditoriale, ma anche di cuore e attaccamento alla città. "Qualsiasi grossetano non poteva non provare tristezza nel vedere questa struttura chiusa – dice Luca Mencarelli –, ...