Meryl Streep - uno tsunami a Cannes | lo schiaffo ai mostri malati di protagonismo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Parte il Festival die si annuncia un'edizione a rischio di turbolenze. Da una parte, l'ansiogena attesa per l'attrice francese Judith Godrèche (Ridicule, L'appartamento spagnolo), oggi cinquantaduenne, a seguito delle sue accuse di stupro e abusi sessuali nei confronti di due registi risalenti a quando lei era adolescente. Dall'altra, la notizia della fuga dall'Iran del regista Mohammad Rasoulof, vincitore dell'Orso d'oro al Festival di Berlino nel 2020 per Il male non esiste, dopo essere stato condannato a otto anni di prigione: al momento, il cineasta non ha rivelato in quale luogo si sia rifugiato, ma appare molto probabile che possa partecipare alla presentazione in anteprima mondiale del suo ultimo film, Seed of the Sacred Fig Tree, in concorso alla Croisette. Il regime del suo Paese lo aveva accusato di “collusione contro la sicurezza nazionale”. E ...