All’Antico Vinaio apre a Lucca Caccia al fondo che sarà in centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – Nel novembre 2021 aveva varato il suo primo “Bada come la fuma a New York“, oggi nella grande mela di locali ne ha tre. La protagonista sottintesa è ancora e sempre lei, la strepitosa fo“griffata“ Antico. Gustosa, strabordante anche nei confini territoriali al punto che sta per sbarcare anche a, in pienostorico. Laala misura di schiacciata farcita doc è già iniziata ma non ha ancora trovato il punto ottimale di approdo. Le opzioni sul piatto sono tante: un punto centralissimo o una zona più defilata? La prima opzione ha un limite, potenzialmente superabile: nelle zone “rosse“, quelle più ambite, non può aprire un’attività di somministrazione in più rispetto a quelle che già ci sono. Ma è comunque ...