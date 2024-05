Iolanda del Portogallo contro l’Eurovision | Sostenuta da altri Paesi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’edizione 2024 delSong Contest è finita e ha decretato Nemo della Svizzera prim? vincitore non binario della storia. Le polemiche, però, non sembrerebbero placarsi e ora pure, cantante che ha rappresentato il, si è pubblicamente espostal’organizzazione. Lo ha fatto tramite il canale ufficiale che ha trasmessoSong Contest in, RTP – Rádio e Televisão de Portugal, che ha così scritto: “La RTP ha chiesto all’European Broadcasting Union un indi chiarimento circa gli incidenti occorsi nella finale delSong Contest. Tra questi, il ritardo nella pubblicazione del video della performance di, nella quale l’artista si presenta con le unghie dipinte con ...