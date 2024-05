Faggiano | Brava Inter a tenere Inzaghi! Sembrava capro espiatorio

(Di giovedì 16 maggio 2024), ex dirigente di Parma e Sampdoria, in un’vista a RadioFirenzeViola ha parlato della stagione disputata dall’di Simone, tornando su un episodio della scorsa satgione. SCELTA CORRETTA – Danielesi esprime riguardo la stagione disputata dall’di Simone, tornando sugli episodi della scorsa stagione prima dello straordinario percorso di UEFA Champions League: «Sono contento per lui, perché semildi tutti i problemi dell’. Sono stati bravi i dirigenti nerazzurri a tenerlo e si sono visti i risultati». Fonte: RadioFirenzeViola-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

FAGGIANO A RFV, Italiano Non so chi può fare meglio - faggiano A RFV, Italiano Non so chi può fare meglio - Daniele faggiano, ex direttore sportivo di Parma e Sampdoria tra le altre, ha parlato durante "Chi si compra" in diretta su RadioFirenzeViola. Di seguito le sue parole ...

Faggiano: “Immobile tornerà al top, con la Lazio o altrove” - faggiano: “Immobile tornerà al top, con la Lazio o altrove” - faggiano LAZIO IMMOBILE- L’ex direttore sportivo di Parma, Genoa e Sampdoria Daniele faggiano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ed ha parlato di Ciro Immobile. LEGGI ANCH ...