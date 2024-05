Viareggio si tuffa nell’estate - ma lo storico Bagno Balena è come un’isola abbandonata

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – L’ingresso monumentale delè uno dei principali capolavori della Passeggiata Liberty di. Una facciata ormai degradata e consumata dal tempo che avrebbe bisogno di un imponente restauro coordinato dalle Belle Arti. Ma quello che c’è dietro a questo monumentale ingresso è un vero pugno allo stomaco per labalneare e tutta la costa versiliese che, a dispetto delle incertezze del momento – fra l’incudine della crisi economica e il martello della Bolkestein – si rimbocca le maniche per attrezzare e migliorare una delle spiagge più popolari e al tempo stesso più glamour d’Italia, quella che va senza soluzione di continuità daall’esclusivissima Forte dei Marmi. Investimenti ne sono stati fatti tanti, da imprenditori ...

