Dj invalido totale buttato fuori casa - il dolore dei Mangiarano | Ho scritto a Mattarella

(Di giovedì 16 maggio 2024) Firenze, 16 maggio 2024 – “Arrendersi? Neanche per sogno". Marionon indietreggia di un passo. Va dritto per la sua strada, con un solo obiettivo da raggiungere: riavere ciò che spetta a lui e a suo fratello Stefano. E per ottenerlo haanche una lettera al Capo dello Stato, Sergio. La storia deiha visto la luce per la prima volta su La Nazione: Stefano, 57 anni, fiorentino e fratello di Mario, storico disc jockey e producer che da decenni calca i palchi dei principali club della Toscana, a inizio degli anni ‘90 è vittima di un terribile incidente stradale che lo condanna all’invaliditàe all’interdizione. Il fratello diventa il suo tutore legale, e lui viene preso in cura al Cte (Centro Terapeutico Europeo) di Rignano sull’Arno. Tra gli step consigliati ...