Orari Giro d’Italia 2024 oggi | partenza e arrivo Martinsicuro-Fano - t - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024), giovedì 16maggio, va in scena la dodicesima tappa del. Sono 193 i chilometri da percorrere dalladiall’di, con la seconda parte di giornata che prevede almeno dieci strappi da superare. Frazione difficile da pronosticare, adatta alle fughe ma anche gli uomini di classifica dovranno stare attenti. Percorso che prevede in totale 2100 metri di dislivello. Primi 50 km che saranno completamente piatti, poi si inizierà a fare sul serio. Dopo che probabilmente saranno andati via gli attaccanti di giornata ecco arrivare il traguardo volante di Recanati (al termine di uno strappo di 2,3 km all’8,1%). Neldi una sessantina di chilometri quattro GPM di quarta categoria: Osimo (1,3 ...