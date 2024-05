Medicina estetica - un mercato esploso | cresce la domanda di giovani e giovanissimi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 16 maggio 2024) La chirurgia e, più in generale, laè ormai in Italia una significativa dimensione della cura dei corpi. Fino all’ossessione e, in alcuni casi, a forme psicopatologiche. Il fenomeno registra un trend in aumento in tutte le fasce d’età:ssimi compresi. In un campo ancora largamente dominato dalla richiesta delle donne (che sono oltre l’80%),laal maschile. È aumentata del 25% dal 2008. A trainare la crescita di questa pratica – tutt’altro che esente da rischi per la salute fisica e psichica – sono la ‘normalizzazione’ e l’accettazione sociale di queste procedure. In gran parte guidate dai social media. Soprattutto i, infatti, seguono i social network e gli influencer, che impongono modelli di bellezza ...