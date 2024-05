Alluvione - il coraggio dei carabinieri eroi | Salvammo quella donna nuotando nel fango

(Di giovedì 16 maggio 2024) Forlì, 16 maggio 2024 – Il fiume oggi lo vedi smemorato. L’alveo del Montone è una ruga d’acqua addormentata tra argini sommi, rassicuranti, almeno così, ora, appaiono. Masera no. Dov’eravoce che zampillava tra i vapori delle acque in preda alla convulsione della natura? “C’era un grido dal terrazzo d’un palazzo di fronte: ‘Correte correte c’è unache sta annegando’. Era tutto buio. C’era il blackout. L’acqua era ovunque. Il fiume Montone aveva già esondato dall’altro argine. Noi eravamo sul ponte. Eravamo con dei colleghi. Cercavamo di dare supporto. Ma era un inferno. Un incubo”. Il vice brigadiere Cristian Guerra, 53 anni, 35 anni di servizio, forlivese, la sera in cui l’apocalisse scese in città, si toglie il berretto. Il collega, il vice brigadiere Carmine Gigante 32 anni, originario di Benevento, si ...

