(Di giovedì 16 maggio 2024) ““ in inglese significa obbedire: l’esatto contrario di quello che invita a fare Shepard Fairey, l’a americano che si nasconde dietro a questo nome, uno dei più celebri ormai del panorama mondiale diart. Con le sue opere, singolare e colorato ibrido tra i tazebao della rivoluzione culturale cinese, i manifesti sovietici degli anni Venti di Michajlovi? Rod?enko e la pop art, invita chi osserva ad attivare uno sguardo critico sulla realtà e una visione del futuro alternativa. I 35 anni di attività di Fairey sono i protagonisti della grandeantologica alla Fabbrica del Vapore, dal 16 maggio al 27 ottobre, curata dallo stessoa, la galleria Wunderkammern in collaborazione con il Gruppo Deodato e promossa dal Comune di. Un ricco ...

Apparsa a Roma la nuova opera street artist Laika . L’ opera si trova nel quartiere San Lorenzo e si intitola “Liberazione” Questa mattina a Roma , nel quartiere di San Lorenzo in via dei Peligni, è Apparsa la nuova opera della street artist Laika dal ...

La Street Artist Laika espone al Serlachius in Finlandia nella collettiva “Maschere” con Ai Weiwei, Man Ray, Picasso La Street Artist Laika vola in Finlandia per esporre nel prestigioso museo Serlachius, a Mänttä, all’interno della mostra ...

Lo street artist Obey per la prima volta in Italia: a Milano una mostra-percorso tra pace, diritti e crisi climatica - Lo street artist Obey per la prima volta in Italia: a Milano una mostra-percorso tra pace, diritti e crisi climatica - Le opere dell’artista statunitense Shepard Fairey saranno alla Fabbrica del Vapore fino al 27 ottobre: l’esposizione come un tour in una città per rispecchiarne lo spirito ...

A Milano prima personale in Italia dello street artist Obey - A Milano prima personale in Italia dello street artist Obey - Milano dedica una mostra, la prima in Italia, ad uno dei maggiori street artist mondiali, Shepard Fairey noto come Obey. Gli spazi della Cattedrale della Fabbrica del Vapore ospitano, dal 16 maggio al ...

La street art colora le facciate dei palazzi: prendono forma i nuovi murales al quartiere San Paolo - La street art colora le facciate dei palazzi: prendono forma i nuovi murales al quartiere San Paolo - Il quartiere San Paolo come "un museo di street art a cielo aperto". Prendono forma le nuove undici opere di street art ideate nell'ambito del progetto SanPArt. A realizzare i murales sulle facciate ...