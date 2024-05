Vincenzo Italiano - notte amarcord con il Napoli | ultima in viola al Franchi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Firenze, 16 maggio 2024 – Premessa numero uno: nel calcio tutto può (sempre) succedere e anche questo concetto-suggestione, un giorno potrebbe essere rinnegato o smentito. Magari davanti a quella clausola che andrà ad allungare di un anno il suo contratto in caso di qualificazione all’Europa League (leggi, vittoria della Conference). Premessa numero due: fatti i dovuti scongiuri, unaperto per una passeggiata-passerella (o qualcosa di più) per lui e per i suoi ragazzi, è uno scenario che ogni tifoso vuole e deve prendere in considerazione puntando su una data immediatamente successiva al prossimo 29 maggio (giorno della finale di Conference). Premesso tutto questo, dunque, è inutile nasconderlo, ma quella di domani sera contro il, sarà – salvo appunto miracoli – l’presenza aldi ...

Pradè : ”Ma Italiano non è che cambia idea? Ora è il momento meno opportuno per parlarne ma il rapporto con Vincenzo sarà sempre indelebile” Daniele Pradè , direttore sportivo della Fiorentina, parla a Sky Sport dopo l’1-1 sul campo del Club ...

