Mbappè al Real? Scena violenta con l' emiro del Psg | dietro le quinte - finisce in rissa

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'annuncio sul suo passaggio alMadrid, dalla prossima stagione, è stato fatto dal presidente della Liga Javier Tebas che in un'intervista all'argentino Olé ha parlato del futuro dell'attaccante ormai ex Psg: “Mbappé ha già firmato con ilper i prossimi cinque anni”. Un tempo lungo per cercare di vincere la Champions. Kylian lo farà in una squadra fortissima, pronta alla finale di coppa contro il Borussia Dortmund e diretta dalla saggezza di Carlo Ancelotti. Intanto, però, dalla Francia arriva un'indiscrezione del quotidiano Le Parisien, che parla di una forte lite tra l'attaccante e il presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. La situazione fra i due era già di estrema tensione da quando Mbappé aveva annunciato in estate di voler lasciare il Psg e il giocatore non aveva quasi più parlato con il presidente, rimanendo per un periodo fuori rosa ...