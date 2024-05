Dal 14 al 18 giugno torna la Milano Fashion Week uomo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - Ventiquattro sfilate tra fisiche e digitali, 52 presentazioni e otto eventi, per un programma di 84 appuntamenti previsti in città. È stato presentato oggi al Museo Poldi Pezzoli dal presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, il palinsesto della prossimaMen's Collection in programma dal 14 al 18. Tanti debutti, oltre ai grandi nomi che da sempre sfilano ae gli importanti ritorni, come quello di Moschino che rientra in calendario presentando la prima collezionee la pre-collection donna firmata dal nuovo stilista Adrian Appiolaza. L'importanza della manifestazione è testimoniata dalla presenza di molti brand stranieri, alcuni al debutto sulle passerelle milanesi. A Palazzo Giureconsulti, grazie alla cooperazione ...