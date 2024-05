Serie A | Vlahovic regala la Coppa Italia alla Juventus e mette fine a tre anni di siccità senza titoli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 16 maggio 2024) 2024-05-15 23:07:14 Giorni caldissimi per il calciono! Il terzo tempo…non è stato l’incanto dell’Atalanta. Dopo essere cadutoLazio nel 2019 estessa Juve nel 2021, La ‘Dea’ perde la terza finale didell”Era Gasperini’ a Bergamo. Ancora una volta il suo carnefice è stata ladi Torinoche grazie a gol anticipato e solitario di Dusanha ottenuto la vittoria (0-1) e Ha vinto di nuovo un titolo dopo tredi. Con 15, la ‘Vecchia Signora’ continua a riaffermarsi come la regina delle coppe in. L’atteggiamento dellain avvio di gara ha colto di sorpresa tutti i presenti allo Stadio Olimpico di Roma. Sono andati ad azzannare l’Atalanta ...