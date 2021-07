La Sardegna continua a bruciare Gli incendi devastano l’oristanese e causano oltre 400 sfollati Appello di Solinas | “Draghi ci aiuti”

(Di domenica 25 luglio 2021) Brucia la. A distanza di due giorni, non si placano i roghi che stanno devastando. Nella notte il fuoco ha lambito le case di Cuglieri, costringendo la popolazione a evacuare ma la situazione non è migliorata neanche nella mattinata quando si è aperto un altro fonte con le fiamme che hanno lambito la Borgata Marina di Porto Alabe, nel territorio di Tresnuraghes, costringendo il sindaco Giovanni Mastinu a firmare l’ordine di evacuazione per la zona turistica. Poche ore dopo l’o ha investito pure il Montiferru e la Planargia, polmone verde tra i comuni di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghes, ...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - nicola_pinna : Il cielo rosso come la paura, l’aria che puzza di cenere. La #Sardegna continua a bruciare, tanta gente in fuga dal… - PiccoloPesceNer : RT @nicola_pinna: Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme. Chilo… - Lacasespoglia : RT @nicola_pinna: La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evacuate d… -

È questo primo il bilancio dei danni alle campagne della Sardegna tracciato dalla Coldiretti per ... Una apocalisse ambientale che necessiterà di decenni per essere superata - continua la Coldiretti - ...
"Scriverò al presidente Mario Draghi per chiedere che una quota del Pnrr sia subito destinata alla regione per un grande progetto di riforestazione che rimargini queste terribili ferite", ha detto il ...