JLO e Ben Affleck, finalmente è arrivato il sospirato bacio! Terminata l'estenuante attesa per migliaia di fan dei due artisti. Sono ufficializzato tornati insieme. Lo hanno sperato in tanti, in tanti lo hanno atteso. Ogni occasione poteva essere buona per assistere a quel gesto che sancito la tanto sospirata unione. E finalmente quel gesto, così naturale e così simbolicamente importante, è arrivato per la gioia dei fan di entrambi i protagonisti della nostra storia. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono baciati!

