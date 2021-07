Green pass | ipotesi obbligo su navi | aerei e treni da fine agosto Vaccinato un italiano su due Figliuolo | «Siamo all' ultimo miglio»

(Di domenica 25 luglio 2021) Trenta milioni di cittadini, unsu due, si sono vaccinati contro il Covid: il numero simbolico che verrà superato nelle prossime ore è la rispostare ai no vax scesi in...

E intanto il governo pensa ad estendere l'obbligatorietà delanche ad aerei, navi e treni da fine agosto , in concomitanza con i rientri dalle vacanze. Vaccinato un italiano su due, ...Sarà per l'effetto week end, ma oggi i contagi registrano un calo di 397 unità rispetto a ieri. Secondo il Bollettino del ministero della Salute sono infatti 4.743 i nuovi positivi individuati nelle ...Trenta milioni di cittadini, un italiano su due, si sono vaccinati contro il Covid: il numero simbolico che verrà superato nelle prossime ore è la risposta migliore ai no vax scesi ...StampaNell’anno della ripartenza, Luigi Di Maio torna a Giffoni per la decima volta consecutiva. È felice di esserci, desidera il confronto con i ragazzi, ascolta con entusiasmo le parole di Claudio G ...