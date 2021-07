Covid, Speranza: 'Somministrate 65 milioni di dosi, più liberi col vaccino' (Di domenica 25 luglio 2021) L'Italia ha superato le 65 milioni di dosi Somministrate: il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose e il 55% ha completato il ciclo. 'Dobbiamo insistere. Credo che gli italiani abbiano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) L'Italia ha superato le 65di: il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose e il 55% ha completato il ciclo. 'Dobbiamo insistere. Credo che gli italiani abbiano ...

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - Agenzia_Ansa : È stato convocato alle 17 il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge COVID. Il presidente del Consiglio, Mar… - Agenpress : Covid. Speranza, 65mln di dosi somministrate. Green pass e vaccini per essere liberi - Gattosciolto1 : @gasparripdl Il sistema è un problema, speranza è la vittima sacrificale. A settembre crolla tutto Ci siederemo sul… -