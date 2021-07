Coppa Italia | Misano | mattinata di gare per il Trofeo Amatori

Advertising

Atalanta_BC : 4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di @ChampionsLeague 19/20 e ottavi 20/2… - CB_Ignoranza : Si è giocata ieri sera a Roma la finale di Coppa Italia di Calcio a 8 tra la Totti Sporting Club e la Lazio. Dopo i… - ZZiliani : Peccato. #Massa ha arbitrato la finale di Coppa Italia #AtalantaJuventus 1-2 dove sullo 0-0 c'era un fallo da rigor… - DanSlobo : @phramattone @HSkelsen @BaroneModerato @giofantusso Ti sei scordato la coppa Italia del Napoli. Gente notoria per f… - Gianpaolo_5 : @KSport24 @romeoagresti @GoalItalia @goal La partita con l'Inter di Coppa Italia è forse una delle poche dove ha gi… -

Sono state ben sei le gare disputate questa stamattina sul tracciato di Misano Adriatico, una per ogni categoria del Trofeo Italiano Amatori che compone il programma dellaVelocità .Misano: i vincitori delle gare sprint del sabato Domini e duelli Filotto iniziato con la classe 1000 Base vinta da Marco Puglisi. Il numero 129 è riuscito a ...Va aggiunto poi che per la Salernitana la stagione non inizierà il 22 agosto, con il campionato della Serie A, ma qualche giorno prima, con la fida col Frosinone per la. (agg Michela ...Il vicepresidente protagonista all’evento dei calendari: “Rivedrò Galliani? Già fatto e l'altro giorno in Lega ci siamo fatti una risata” ...Diretta Salernitana Gubbio (amichevole) streaming video e tv. Avventura granata, parte il cammino verso l'esordio in Serie A ...